Bị khởi tố bắt giam, đại gia lan đột biến lộ khối tiền ngầm trăm tỷ

"Đại gia" lan đột biến khét tiếng bị bắt

Ngày 27/8, theo nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nhiều bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan. C03 cũng ra lệnh bắt tạm giam 12 người, trong đó có Bùi Hữu Giang (đại gia lan đột biến).

Trước khi bị liên đới đến vụ án này, Bùi Hữu Giang được biết đến là một "đại gia" đất mỏ có thâm niên hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản than hơn chục năm nay. Trong đó, bị can này có cơ ngơi đồ sộ với căn biệt phủ hoành tráng tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều cùng nhiều xe sang.

"Đại gia lan đột biến" bị khởi tố, bắt tạm giam trong đường dây khai thác, buôn bán hàng triệu tấn than lậu

Đầu năm 2021, anh em Bùi Hữu Giang nổi tiếng trên cộng đồng mạng với thương vụ giao dịch lan đột biến có giá trị lên đến 250 tỷ đồng. Giang cùng một số anh em đầu tư số tiền lớn để xây dựng vườn lan var Đất Mỏ (lan đột biến) vào đầu năm 2020 tại khu Cổ Giản, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều.

Gần đây, Bùi Hữu Giang gây xôn xao giới chơi lan và truyền thông vì tổ chức giao dịch lan đột biến giữa nhà vườn tại Mạo Khê, Quảng Ninh với nhà vườn tại Hải Phòng. Số tiền 250 tỷ đồng được cho là đã chi trả cho 2 nhánh gốc, 4 mầm của lan đột biến 5 cánh trắng "Ngọc Sơn Cước" dài 1,1 m và có tất cả 48 lá.

Hùng "xoăn": Đại gia tiếng tăm ngành khoáng sản - xăng dầu

Mới đây, Công ty TNHH một thành viên Bóng đá Than Quảng Ninh - đơn vị quản lý CLB Than Quảng Ninh - thông báo tạm dừng hoạt động để chờ tỉnh Quảng Ninh nhận lại đội bóng. "Ông bầu" đứng sau CLB này là Phạm Thanh Hùng - vị đại gia vẫn được giới mộ điệu đất mỏ gọi với cái tên trìu mến: Hùng "xoăn".