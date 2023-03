Bị kết án 400 năm tù, người đàn ông Mỹ được minh oan sau 34 năm thụ án

Kết quả điều tra lại của CRU phát hiện, nhân chứng có thể đã nhận diện sai ông Holmes một phần do ảnh chụp và việc “dàn hàng chọn nghi phạm” thường được cơ quan thực thi pháp luật sử dụng vào thời điểm đó, nhưng bị công tố viên Pryor mô tả là "không đáng tin cậy về mặt khoa học".

Ngoài ra, một phần của việc xác định sai còn do cuộc điều tra dân sự do anh trai của một nạn nhân tiến hành, dựa trên những điểm tương đồng nhất định giữa “chiếc Oldsmobile cực kỳ phổ biến của Holmes và chiếc xe bọn cướp sử dụng, nhưng đã bỏ qua sự khác biệt giữa 2 xe, do đó có khả năng đã xác định sai phương tiện”.

Các công tố viên hiện xác định, không có bằng chứng nào gắn ông Holmes với bọn cướp, ngoài việc nhận diện sai ông là nghi phạm.