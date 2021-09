Bị Hương Giang chất vấn, đại gia Matt Liu nói rõ tin đồn gạ tình gái trẻ

Không để khán giả chờ đợi lâu, đại gia Singapore mới đây chính thức lên tiếng bằng cách thẳng thắn đối diện với Hương Giang. Theo đó, trong buổi hẹn hò vào tối qua, hoa hậu chuyển giới trực tiếp hỏi "người ấy" để làm sáng tỏ.

"Do you use Tinder, baby?" (Anh có dùng Tinder không?), Hương Giang chất vấn Matt Liu. Ngay sau đó, đại gia Singapore khẳng định với giọng điệu thành thực: "No".

Câu trả lời chính thức đến từ nam chính đã làm rõ tài khoản tố anh gạ tình là hoàn toàn vô căn cứ. Cùng với đó, trên trang cá nhân, Matt Liu không quên cà khịa cô gái trẻ "hám fame", đồng thời "tag" tên Hương Giang để chứng minh hiện tại trong lòng chỉ có một người duy nhất.