Bị hỏi thằng về mâu thuẫn với 'ngọc nữ bolero', danh ca Như Quỳnh nói gì?

Mới đây họp báo Liveshow "The best of Như Quỳnh" của Như Quỳnh đã diễn ra với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: Hồng Đào, Mai Tiến Dũng, Nam Thư, Tố My, ...

Sự có mặt của Tố My gây chú ý. Vì cả hai vốn "khẩu chiến" nhiều năm qua trên mạng xã hội. Fan Như Quỳnh cho rằng Tố My sao chép phong cách, hình ảnh của thần tượng; fan Tố My cũng ra sức bênh vực nữ ca sĩ.