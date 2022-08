Bị hỏi chuyện chuyển giới, Thanh Duy: 'Bạn không cùng đẳng cấp'

Cụ thể, nam ca sĩ cho rằng: "... Có nhiều người ngộ. Không mua vé, không đến xem trực tiếp. Don't pay my bills (tạm dịch: Không trả tiền cho những đêm diễn của tôi) nhưng lại thích phán xét người khác. Chắc họ nghĩ mình làm cho họ xem.

You think I'm 'ô dề', I say I'm extravaganza. You don't like me, don't understand my art, it’s your problem, not mine. (Tạm dịch: Bạn nghĩ tôi 'ô dề', tôi nói tôi tự do làm điều tôi thích. Bạn không thích tôi, không hiểu về vẻ đẹp nghệ thuật của tôi thì đó là vấn đề của bạn không phải của tôi)".

Thu Hà

Theo Vietnamnet