Bi hài xem bói: Hái lá luận giải, lợi dụng trầm khổ "phán"... trùng tang

Người phụ nữ này có chồng qua đời vì căn bệnh ung thư. Ít lâu sau, người con trai không may gặp tai nạn giao thông cũng thiệt mạng. Bà lo lắng đi xem bói và thầy bói phán rằng, gia đình đang bị "trùng tang", nếu không làm lễ cúng thì trong tương lai gần, đứa cháu nội cũng sẽ "đi theo" ông và bố.

Khi người phụ nữ khóc lóc trình bày với thầy bói rằng gia đình không có đủ kinh tế để làm khóa lễ vì chồng bị ung thư nhiều năm, gia đình gần như khánh kiệt. Người con trai mất vì tai nạn giao thông là do tự ngã nên cũng không nhận được tiền bồi thường.

Thầy bói nghe vậy liền căn vặn, dọa nạt: "Hai đám ma trong một năm, tiền phúng điếu dùng vào việc gì mà không làm lễ được? Nếu không làm lễ thì đứa cháu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm".

Người phụ nữ hoang mang tột độ và cuối cùng đã tìm đến cửa chùa nhờ Đại đức Thích Minh Thành giúp đỡ.

Vị đại đức sau đó đã phân tích cho người phụ nữ hiểu rằng, không có thành trùng hay vong linh nào có thể hại người. Tâm không hiểu thì mới tự hại mình. "Để người phụ nữ này an tâm, tôi đã trì chú khóa lễ cầu an đơn giản với chút hoa quả. Từ đó gia đình chị này vô cùng bình an và không gặp phải chuyện tai ương như thầy bói kia đã phán", Đại đức Thích Minh Thành nói.

Mạng xã hội hiện nay cũng tràn lan nhiều hội nhóm xem bói (Ảnh chụp màn hình).

Mạng xã hội hiện nay cũng tràn lan nhiều hội nhóm xem bói, đa dạng hình thức như: bói bài, xem chỉ tay, tử vi, ngày/tháng sinh. Gần đây nhất là kiểu bói "bổ cau" của một cô đồng tên T.H. tại Hải Dương với câu nói tạo trend: "Đúng nhận, sai cãi". Chủ đề xem bói chủ yếu là công danh sự nghiệp, tình duyên, vận hạn.

"Trong các nhóm xem bói, người ta thường mách nhau "chỗ này uy tín", "chỗ kia thầy phán chuẩn", nên mọi người lại đổ xô tìm đến", M.H. (28 tuổi, thành viên hội nhóm hơn 171.000 thành viên) nói.

Theo H., nhiều người có tâm lý không vững vàng, dễ bị tác động bởi ngoại cảnh nên thường tìm đến việc xem bói như một cách củng cố niềm tin. Tuy nhiên, khi quá lạm dụng hay bị ảnh hưởng bởi một lời phán tiêu cực của thầy bói, họ sẽ khiến cuộc đời bị lệ thuộc vào người khác, không làm chủ cuộc sống, thậm chí sứt mẻ mối quan hệ xã hội, bao gồm cả bạn bè và gia đình.