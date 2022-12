Bị hại vụ Alibaba: Dùng tiền dưỡng già, rủ anh em mua đất giờ mắc nợ

Thế nhưng, tiền lời chưa thấy, còn hành vi lừa đảo của Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm bị cơ quan công an lật tẩy. Lúc này, anh Đạt hay tin toàn bộ dự án của Công ty Alibaba là dự án ma, anh có nguy cơ mất trắng toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Anh Nguyễn Văn Đạt có nguy cơ phải bán nhà để trả nợ ngân hàng

Cùng cảnh ngộ với anh Đạt, ông Lân (ngụ quận Bình Thạnh), buồn bã cho biết, ông dốc hết tiền tiết kiệm để dưỡng già của hai vợ chồng được 2 tỷ đồng, đem đi đầu tư vào 10 nền đất của Alibaba, tới nay thì trắng tay.

Đau xót nhất là hoàn cảnh ông C. (ngụ TP.Thủ Đức), do tin tưởng vào lời của nhân viên Công ty Alibaba, ông đã rủ các anh em trong gia đình bán nhà, mua 9 nền đất. Nhà mất, tiền bạc cũng không còn, gia đình xào xáo. “Tôi mong tòa xét xử nghiêm minh, lấy lại tiền cho chúng tôi”, ông C. nói.

Cũng tin tưởng vào lời mời gọi lợi nhuận hấp dẫn, giá đầu tư rẻ, anh Đ. (ngụ quận 7, TP.HCM) mang 600 triệu đồng đi đầu tư 3 nền của 2 dự án.