Bi hài thanh niên say thuốc lào khiến người xung quanh tái mặt

"Ngày bé, thấy bố hút thuốc lào, thấy có khói thò mồm vào hít mạnh 1 hơi. Úi tà tà, cứng hàm không kiểm soát nổi, say hơn say rượu";

"Nhìn khói thuốc lào thả ra từ miệng như ống khói tàu. Hơn cả triệu độc chất được mang vào người mà không hiểu sao người hút không bỏ được?";

"Như này ai không biết lại tưởng đột quỵ ấy chứ. Đúng là những cảnh độc đáo chỉ có ở Việt Nam mình";

"Đã bảo là mấy người hút thuốc toàn vì sĩ diện rồi. Say như thế tức là cơ thể cũng không thích thuốc chứ nghiện đâu mà nghiện. Không hiểu hút thuốc để làm gì, tốn tiền, tốn sức khỏe, không ai dám lại gần vì hôi".

Hút thuốc lào có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư phổi. Bên cạnh đó, một số người mới hút khi say thuốc lào hường bị mất thăng bằng, rất dễ bị ngã. Có người hút thuốc lào có thể sùi bọt mép, nôn nao, quằn quại... Nếu say thuốc lào mà không có người tỉnh táo ở bên cạnh còn có thể dẫn đến tử vong vì người say thuốc không tự kiểm soát được hành vi của mình.



Khi gặp người bị say thuốc lào cần cho họ nằm nghỉ ở nơi thoáng mát, sau đó từ từ đỡ họ dậy, cho uống nước từng chút một để họ từ từ tỉnh. Nếu xảy ra hiện tượng co giật, sùi bọt mép, không có dấu hiệu cho thấy hết cơn say thuốc thì nên nhanh chóng đưa họ đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.