Bị giục ly hôn vợ, giết luôn người tình rồi chở xác tới công an

Như đã đưa tin, sáng ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ nghi án giết người rồi chở xác đến công an phường đầu thú.

Theo đó, vào khoảng 6h30 cùng ngày, Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ quận 7) lái ôtô đến Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM chở theo thi thể của chị T.T.N. (sinh năm 1992, ngụ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) đầu thú sau khi sát hại chị này.