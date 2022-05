Bị fan theo sát ngày đêm, Trúc Nhân quát một câu ai nấy cười banh nóc

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Trúc Nhân giao lưu cùng với các fan khiến không ít khán giả bật cười khi xem.

Đáng chú ý, không phải vô tình đi trên đường rồi gặp nhau mà Trúc Nhân bị fan theo dõi. Ngay khi phát hiện, nam ca sĩ dõng dạc kêu lớn: "Sao! Lấp ló gì đằng kia" khiến những bạn nhỏ này "rén", lập tức tiến về phía thần tượng.

Sau đó, Trúc Nhân liền nở nụ cười tươi và hỏi thăm, giao lưu cùng các fan theo cách không thể nào "lầy lội" hơn. Tiện thể Trúc Nhân cũng tranh thủ giới thiệu bài mới của mình khi hỏi các fan: "Có coi MV chưa?" theo cách vô cùng dí dỏm.