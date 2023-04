Bị fan 'đẩy thuyền' với Văn Toàn, Hòa Minzy phản ứng gắt

Your browser does not support the video tag.

Hòa Minzy lên tiếng làm rõ chuyện hẹn hò với cầu thủ Văn Toàn.

Ngay lập tức, Hòa Minzy lên tiếng phản hồi: "Không ai ghép cặp hay đẩy thuyền gì nha, không là xoá clip luôn đó. Đang vui mà tự nhiên yêu đương gì trời".