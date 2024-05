Bị đuổi vì cãi trọng tài, HLV Shin Tae-yong vùng vằng chống lệnh

Huấn luyện viên Shin Tae-yong nhận 2 thẻ vàng trong vòng chưa đầy 5 giây ở trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Guinea. Đây là trận đấu đại diện Đông Nam Á thua 0-1 và bỏ lỡ cơ hội tham dự môn bóng đá nam Olympic Paris 2024.

Your browser does not support the video tag.

Phút 73, trọng tài chính cho U23 Guinea hưởng quả phạt đền thứ hai. Trước đó, U23 Indonesia bị dẫn 0-1 cũng vì tình huống phạt đền trong hiệp đầu tiên.