Bị đưa về đồn, 'chị đại quận 4': 'Tôi không có bệnh, sao phải ở nhà'

Chiều 31/8, cộng đồng mạng tiếp tục xôn xao trước thông tin "chị đại quận 4" bị lực lượng chức năng cưỡng chế đưa về phường vì vi phạm quy định chống dịch Covid-19 của thành phố.

Clip: "Chị đại quận 4" tiếp tục xuất hiện với những lỗi vi phạm y như cũ bị công an đưa về đồn

Tại đồn công an, người phụ nữ tiếp tục có màn đôi co vô cùng ngang ngược với các chiến sĩ công an. Chị ta cho rằng mình ra ngoài không sai bởi chỉ đi mua đồ cho con chứ không đi chơi.

Dù lực lượng chức năng giải thích rõ rằng phải có giấy xét nghiệm cũng như lý do chính đáng để ra đường, nhưng người này vẫn kiên quyết khẳng định mình không có bệnh nên không cần bất cứ loại giấy tờ xét nghiệm nào: