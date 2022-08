Bị đổi tên chế giễu nhiều lần, Jack có động thái cực gắt đáp trả antifan?

Ngay lập tức, thông tin này đã được mọi người đem ra mổ xẻ và bàn tán liên tục. Một số khán giả cho rằng vì bị "quê" nên Jack đã tạm khóa tài khoản của mình để tránh lời ra tiếng vào. Tuy nhiên, cũng có số khác nhận định đang có thế lực nào đó có mục đích xấu với tài khoản của nam ca sĩ.

Trước nhiều đồn đoán, cư dân mạng đã phát hiện ra 1 tài khoản có tên Phương Tuấn (Tên thật của Jack) đã đăng hình ảnh nam ca sĩ trùm đầu kín mít kèm dòng caption cực gay gắt: "I'm about to end up with those animals..." (Tạm dịch: Tôi sẽ kết thúc chuyện này với lũ súc vật đó). Được biết, bài viết này được đăng trong nhóm fan kín của Jack.