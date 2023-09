Bị dọa liên quan đến đường dây ma túy, cụ bà ở Hà Nội mất gần 100 triệu đồng

Theo cổng thông tin Công an TP Hà Nội ngày 2/9, Công an quận Long Biên đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 8/8, Công an phường Sài Đồng (quận Long Biên) tiếp nhận đơn trình báo của bà N. (sinh năm 1951) cho biết bà nhận được điện thoại của một người tự xưng là cán bộ công an. Người này nói rằng bà có liên quan đến đường dây mua bán ma túy, phải chuyển tiền để phục vụ điều tra.