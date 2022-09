Bị dọa đánh, tìm đến nhà đâm chết bạn nhậu

Sáng 1/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Tô Thành Luân (sinh năm 1990, trú ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) để điều tra hành vi “Giết người”.

Khoảng 18h ngày 31/8, khi cùng một số người bạn ngồi nhậu tại một quán trên địa bàn xã Hòa An, Luân và anh Võ Duy X. (sinh năm 1993, trú ở thôn Đông Bình, xã Hòa An) xảy ra mâu thuẫn, do đó anh X. bỏ về nhà.