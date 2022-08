Bị điện giật trong phòng trọ, bé trai 8 tuổi tử vong

Vụ việc xảy ra tại một phòng trọ ở phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân tử vong là bé trai N.V.H (8 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú phường An Phú, TP Thuận An).





Theo thông tin ban đầu, vào ngày 10/8, vợ chồng anh N.V.D (sinh năm 1984, quê Nghệ An) đi làm, để lại bé H. và chị gái (9 tuổi) chơi trong phòng trọ.