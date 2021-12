Bị đặt câu hỏi về việc thi quốc tế, hoa hậu Kỳ Duyên đáp trả cực khéo

Theo đó, sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008, hoa hậu Thùy Dung do chưa tốt nghiệp THPT nên không đủ điều kiện tham dự cuộc thi Miss World. Còn 2 nàng hậu Ngọc Hân và Đặng Thu Thảo thì từ chối tham dự thi quốc tế vì lý do bận rộn công việc riêng.

Điều này đã khiến nhiều người cho rằng việc không được thi nhan sắc quốc tế là "án phạt" dành cho những ồn ào mà cô nàng vướng phải sau khi đăng quang.

Thời điểm đó, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cho hay, việc Kỳ Duyên chưa được đại diện Việt Nam tham gia thi quốc tế là do "chưa tìm được sân chơi, cuộc thi sắc đẹp phù hợp với Kỳ Duyên".



Không ít người tiếc nuối khi Kỳ Duyên không có cơ hội tỏa sáng ở đấu trường quốc tế.

Mới đây nhất, khi các thí sinh đại diện nhan sắc Việt liên tục gây chú ý trong các cuộc thi nhan sắc lớn trên thế giới thì Kỳ Duyên cũng nhận được nhiều sự quan tâm với nhan sắc cuốn hút, sắc sảo sau khi giảm cân. Một khán giả thẳng thắn đặt câu hỏi cho người đẹp thành Nam:

"Tôi không hiểu vì sao Kỳ Duyên không được chọn đi thi quốc tế. Đủ đẹp đủ năng lực. So với mấy em mới đăng quang non xèo, thì Kỳ Duyên thực sự đang đủ rực rỡ, có năng lực có kinh nghiệm, có bản lĩnh... có đủ mọi thứ để so kè với các đối thủ dày dặn kinh nghiệm.