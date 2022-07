Bị đánh, nam thanh niên lùa chó Pit bull và Becgie cắn hàng xóm để trả thù

39 phút trước Chính trị

Sáng 12/7, Thành ủy TPHCM phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học "Đại tướng Mai Chí Thọ với lực lượng công an nhân dân Việt Nam và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dự và chủ trì Hội thảo.