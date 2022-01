Bị Đặng Thu Thảo tẩy chay, Lê Âu Ngân Anh cư xử điểm 10

Chân dài 7X cho biết, dù trước đó Đặng Thu Thảo từng gay gắt phản đối vương miện của Ngân Anh, song Hoa hậu Đại dương 2017 vẫn cảm thấy bình thường, thậm chí rộng lòng, sẵn sàng cho qua hết chuyện cũ.

Clip: Phương Lê nói về Lê Âu Ngân Anh.

Trước đó, vào năm 2017, khi Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương, Đặng Thu Thảo với vai trò là hoa hậu tiền nhiệm không phục kết quả.

Gay gắt phản đối chiến thắng của Ngân Anh, Đặng Thu Thảo còn tuyên bố trả vương miện cho BTC Hoa hậu Đại dương.

Năm 2020, Lê Âu Ngân Anh từng chia sẻ với 2Sao.vn khi nhìn lại sự việc cũ: "Đó có thể là cảm tính của bạn ấy trong lúc đó thôi. Tôi cũng có thể hiểu được tâm lý thường tình của mọi người là dễ bị điều hướng theo số đông.