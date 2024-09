Bị cuốn hút bởi Mù Cang Chải: Hành trình đến với 'bức tranh' sống động

Mù Cang Chải - cái tên không còn xa lạ. Vậy điều gì khiến nơi đây được thế giới công nhận là "điểm đến sở hữu vẻ đẹp siêu thực đáng kinh ngạc"? Mù Cang Chải mềm mại với những thửa ruộng bậc thang Nằm ở tỉnh Yên Bái, Mù Cang Chải là điểm đến hấp dẫn đối với những du khách có niềm đam mê du lịch khám phá cũng như được chiêm ngưỡng thiên nhiên hùng vĩ. Địa điểm này nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp, đặc biệt vào mùa lúa chín khi cảnh sắc nơi này trở nên rực rỡ với những mảng vàng óng ánh trải dài khắp núi đồi. Du khách đến Mù Cang Chải không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn có cơ hội khám phá nét văn hóa độc đáo của các đồng bào dân tộc thiểu số. Trong không khí trong lành, con người thân thiện và những trải nghiệm khó quên, Mù Cang Chải đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự bình yên và nét hoang sơ của miền núi phía Bắc. Vẻ đẹp Mù Cang Chải tựa như bức tranh hiện ra trước mắt du khách. Mới đây, Mù Cang Chải đã được xếp ở vị trí đầu tiên trong 25 điểm đến sở hữu vẻ đẹp siêu thực đáng kinh ngạc, theo chuyên trang du lịch Wanderlust Storytellers. Vừa có thời gian khám phá Mù Cang Chải, cô nàng Đặng Thu Hà (biệt danh Hà Mốc) thích thú với điểm đến du lịch này. “Mình đã nghe nhiều về Mù Cang Chải nhưng phải đến khi đọc được những thông tin về việc Mù Cang Chải được vinh danh là điểm đến sở hữu vẻ đẹp siêu thực đáng kinh ngạc của thế giới, mình như được tiếp thêm động lực để có một chuyến đi đến đây. Thời điểm mình đi cũng là lúc Mù Cang Chải bước vào mùa đẹp nhất trong năm - mùa lúa chín. Mình muốn đi sớm hơn chút so với thời gian chính vụ lúa để có những cảm nhận chân thực nhất”, Hà Mốc chia sẻ về lý do đến với Mù Cang Chải trong 3 ngày 2 đêm. Mỗi lần được đặt chân đi du lịch ở các điểm miền núi phía Bắc, cô gái 22 tuổi này lại cảm nhận được những nét rất riêng biệt ở mỗi tỉnh, thành khác nhau. Cảnh quan ở Yên Bái nói chung và khu vực Mù Cang Chải nói riêng không khiến cô gái này phải “ồ, à” kinh ngạc giống như thiên nhiên hùng vĩ của Hà Giang, giống vẻ êm đềm của Cao Bằng, mà là dáng dấp mềm mại, gần gũi hơn. “Nổi tiếng và làm nên danh tiếng của Mù Cang Chải là những thửa ruộng bậc thang mà lịch sử của nó là nhờ bàn tay của những người dân bản địa. Có lẽ vì thế nên mình cảm nhận được rõ nét sự thân thuộc, gắn bó của người dân với chính cơ nghiệp của họ”, cô gái quê ở Bắc Giang, sinh sống và học tập tại Hà Nội, cho hay. Du khách mê mẩn vẻ đẹp những thửa ruộng bậc thang. Trái với nhiều người khi đến du lịch tại Mù Cang Chải, những điểm đến nổi bật như Đồi Mâm Xôi hay Đồi Móng Ngựa lại không khiến cho cô bạn này nhiều ấn tượng. “Có chăng mình chưa đi vào chính vụ lúa chín nhất? Mình yêu thích 2 bản Lìm Mông và Ít Thái hơn. Vắng du khách, Lìm Mông và Ít Thái khoác lên mình sự yên bình và dáng vẻ của những nếp nhà vùng cao đơn sơ, có mấy em nhỏ chơi bên bờ suối, có tiếng chim chóc lích chích nhảy, có tiếng lục lạc leng keng ở vài cánh đồng. Khung cảnh ở đây cho mình cảm giác được chữa lành tốt hơn bao giờ hết”, Hà Mốc cảm nhận. Những ngày ở Mù Cang Chải, có một khoảnh khắc làm cho nữ du khách này vẫn còn nhớ mãi. Dọc đường di chuyển giữa các điểm tham quan, các bạn đã dừng bên đường vì thấy mấy đứa trẻ con đứng bán ổi. Các em nhỏ không hề chèo kéo du khách mua, chỉ tranh nhau nói và nài nỉ “Mua đi chị, mua đi chị”, rồi cười khúc khích. Khoảnh khắc đó khiến cho cô nàng nhớ mãi về sự hồn nhiên và trong trẻo của các em bé vùng cao. Cô nàng lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Các dịch vụ ở đây hầu hết đều do người bản địa làm, họ phục vụ du khách bằng sự mến khách, nhiệt tình, chu đáo và chân thật vốn có. Các em bé giúp mẹ bán hàng hay các chị, các bà ở các vườn hoa, chòi gỗ làm dịch vụ đều cho cô bạn cảm giác dễ chịu, không vồn vã, chèo kéo... Cũng như nhiều tỉnh miền núi phía Bắc khác, Mù Cang Chải cũng có gà nướng, có thịt trâu gác bếp, xôi ngũ sắc. Nữ du khách mê đắm món cốm Tú Lệ trứ danh hơn, bởi cô nàng ít có dịp được thưởng thức những hạt cốm tươi và dẻo như thế trước đây. Đi Mù Cang Chải lúc chớm mùa lúa chín Cập nhật về tình hình cây lúa ở Mù Cang Chải, Hà Mốc cho hay, lúa tại các bản Lìm Mông, Ít Thái cấy sớm và có khả năng người dân sẽ gặt vào cuối tháng 9. Mâm Xôi lúa xanh, chưa lên đòng, có thể đón du khách đến tầm cuối tháng 10. Còn ở Móng Ngựa lúa đã lên cao, ngả vàng nên khả năng sẽ gặt sớm hơn khoảng giữa tháng 10. Trong khi đó, lúa ở La Pán Tẩn có khu vực đã ngả vàng, có khu vực vẫn còn xanh nên vẫn là một điểm lý tưởng để du lịch cho đến hết mùa lúa năm nay. Thiên nhiên trong lành. Đến với Mù Cang Chải, các bạn dừng xe check-in tại điểm nhảy dù ở khu vực Đèo Khau Pha. Tuy nhiên, vì lúc ấy còn sớm, trời có dày sương nên không chụp ảnh vườn hoa và đành đợi chiều quay lại. Từ hướng đèo Khau Phạ đi xuống, các du khách tìm cầu Ít Thái để tới được bản Bản Ít Thái. Bản này có một con suối đẹp khiến cho du khách phải mê mẩn. “Bạn nào thích thơ mộng có thể book home tại đây, mình thấy khu vực này đang bắt đầu phát triển các homestay”, Hà Mốc chia sẻ. Từ Ít Thái qua Lìm Mông chỉ khoảng 2km song đường dốc, nhỏ và gồ ghề. Các bạn được chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp. Khu vực Ít Thái, Lìm Mông lúa cấy sớm, đang bắt đầu ngả vàng cực kì đẹp. Từ Lìm Mông đi theo chỉ đường, các bạn ra Quốc lộ 32 và xuôi xuống Tú Lệ. Hà Mốc dừng check-in tại điểm hẹn Mù Cang Chải và ghé mua cốm ngay chỗ đối diện. Người dân thân thiện và nhiệt tình. Cô nàng còn xin các chị các cô cho trải nghiệm giã cốm. Từ Tú Lệ đi về, các bạn đi tìm quán ăn trưa. Du khách hòa mình vào bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Những phút giây yên bình. Hôm sau, các bạn đến với đồi Mâm Xôi và đồi Móng Ngựa. Đường lên Móng Ngựa thậm chí dốc và cua kinh khủng hơn Mâm Xôi. May mắn là các bạn thuê được tài xế có tay lái cừ khôi. “Móng Ngựa lên ảnh rõ cảnh hơn, đồi núi xung quanh không cảm giác bị xa như ở Mâm Xôi nên chụp cái nào cái ấy lên ảnh đẹp hết sảy. Móng Ngựa lúa đã lên đòng, màu xanh màu vàng hòa với nhau nên bắt sáng và đẹp hơn”, Hà Mốc nói. Ở lại thêm 1 đêm sau khi tham quan các điểm chính ở Mù Cang Chải, các bạn đã dành buổi sáng hôm sau để đi sâu vào trung tâm xã La Pán Tẩn. Khu vực này có cầu, có suối và khu ruộng bậc thang rất đáng để check-in với chòi gỗ. Các bạn không lên tận view point ngắm cảnh, vì không muốn đi quá xa, cảnh ngay gần cũng đã đẹp rồi. “La Pán Tẩn lúa cũng cấy sớm, đã bắt đầu ngả vàng. Nằm trên đồi và là điểm ít khách lui tới tham quan nhưng những thửa ruộng bậc thang ở đây đẹp không thua kém bất cứ nơi nào”, Hà Mốc tiết lộ. Theo cô nàng, đến Mù Cang Chải, du khách còn có thể tham quan những địa điểm khác như "Sống lưng khủng long", rừng trúc, Đồi Mâm Xôi bé, mỏm đá Kim Nọi... Mù Cang Chải có nhiều cảnh đẹp làm đắm say lòng người. Du khách yêu thích check-in bên ruộng lúa. Du khách dạo bước giữa thiên nhiên tuyệt đẹp ở Mù Cang Chải. Học du lịch lại đam mê yêu thích đi đây đi đó để ngắm nhìn và hiểu thêm về những màu sắc khác nhau của cuộc đời, Hà Mốc dành thời gian để được đặt chân đến những vùng đất mới. Bởi lẽ, mỗi vùng đất là một trải nghiệm khác biệt, càng đi cô gái này càng thấy bản thân thật bé nhỏ biết bao nhiêu. “Việt Nam rất đẹp, mình hy vọng một ngày nào đó có thể in dấu chân mình đủ 63 tỉnh, thành của đất nước...”, Hà Mốc tâm sự.