Bị CSGT TP.HCM xử phạt, tài xế xe tự chế nói 'giờ bị phạt cũng phải chịu thôi'

Ngày 18/5, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TP.HCM tổ chức lực lượng xử lý xe 2 bánh, xe 3 - 4 bánh tự chế, chở hàng cồng kềnh không đảm bảo an toàn giao thông tại một số giao lộ ở huyện Hóc Môn.

Khoảng 8h30, một người đàn ông 40 tuổi ngụ huyện Củ Chi chạy xe máy cũ nát tự chế thêm một số bộ phận để có thể kéo theo thùng hàng, khi đến giao lộ Xuyên Á - Nguyễn Thị Sóc, bị tổ công tác dừng xe kiểm tra hành chính.

CSGT kiểm tra, xử lý phương tiện tự chế chở hàng cồng kềnh, kéo theo vật khác phía sau. (Ảnh: Quang Anh)

Tài xế cho biết, việc chế thêm một số bộ phận trên xe nhằm mục đích chở thêm hàng hóa kiếm sống.