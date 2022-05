Bị CSGT TP.HCM phạt tiền triệu vì lái xe tự chế, tài xế doạ bỏ luôn xe

Sáng 31/5, Đội CSGT An Lạc, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08 Công an TP.HCM) tổ chức kiểm tra, xử lý xe 2 bánh không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xe 3-4 bánh tự chế, chở hàng kồng kềnh trên quốc lộ 1, đoạn qua quận Bình Tân.

Tài xế Phan Tấn Phương (32 tuổi) lái xe máy tự chế kéo theo thùng hàng chở cam trên quốc lộ 1, hướng huyện Bình Chánh về quận Bình Tân, bị CSGT dừng phương tiện kiểm tra.