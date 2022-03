Bị công khai thu nhập 70 tỷ, hoa hậu Thùy Tiên nói gì?

Your browser does not support the video tag.

Clip: Thùy Tiên trả lời thông tin kiếm 70 tỷ sau 3 tháng đăng quang (Nguồn: Bí Mật Vbiz).

Cách đây vài ngày, người sáng lập kiêm chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil - hé lộ tổng thu nhập mà Thùy Tiên kiếm được sau 3 tháng đăng quang, là khoảng gần 100 triệu bath (xấp xỉ 70 tỷ đồng).

Khoảng 1 tháng trước, ông cũng hé lộ chân dài kiếm được khoảng 30 triệu bath (hơn 20 tỷ đồng) sau khoảng 2 tháng đăng quang.