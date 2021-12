Bị cô lập vì biển động, Lý Sơn cạn kiệt nguồn xăng dầu

Your browser does not support the audio element.

Trong ngày 3/12, người dân huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) tập trung rất đông tại các cửa hàng xăng dầu để mua xăng. Có người chỉ mua được vài lít xăng, có người đành về tay không vì cửa hàng thông báo nguồn dự trữ đã hết.