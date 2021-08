Bị chồng chê ở nhà lôi thôi, Khánh Thi - Thanh Thảo lên đồ cực gắt đi... vứt rác

Trên mạng xã hội Tiktok xuất hiện trend ''lột xác'' khi ở nhà vì bị chồng chê lôi thôi. Trong thời gian giãn cách xã hội khá rảnh rỗi nên Khánh Thi, Thanh Thảo và Đông Nhi cũng tranh thủ theo trend một tí, người xem lại được dịp cười no nê vì màn lên đồ quá lồng lộn của các mỹ nhân Vbiz dù chỉ ở nhà lau sàn, chùi toilet, đi rửa chén, tưới cây hay thậm chí là đi vứt rác.



Khánh Thi có màn ''lột xác'' cực gắt khi ở nhà mặc áo 2 dây phối cùng áo blazer, chân váy và giày cao gót để đi cọ bồn cầu.