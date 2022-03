Bị chỉ trích vô duyên với Lương Thùy Linh, Hương Giang nói gì?

Mới đây, tập 3 của chương trình The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ - chính thức lên sóng.

Tuy nhiên, thu hút sự chú ý lại là màn đối đáp của Hương Giang và thí sinh Vũ Linh trong phòng loại.

Trong đó, học trò Xuân Lan có nói một câu khen ngợi Hương Giang: "Với vai trò là người sản xuất chương trình, thông minh, xinh đẹp và sáng suốt như chị thì sẽ nhìn nhận được thí sinh nào tỏa sáng và bước tiếp vào vòng sau. Em tôn trọng quyết định của chị".

Trước lời khen như lấy lòng, Hương Giang tỏ ra không vui: "Em không cần khen chị, chị không phải là Lương Thùy Linh. Chị không thích nghe khen, OK?".