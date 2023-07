Bị chỉ trích không quan tâm tới con gái lớn, Phạm Quỳnh Anh tung bằng chứng đáp trả

Phạm Quỳnh Anh cho hay, cô phải lên tiếng nói rõ mọi việc vì nó liên quan tới các con của mình. Nữ ca sĩ cũng bức xúc khi một số người thích dùng mạng xã hội để thể hiện phông văn hoá rất kỳ cục của mình.

"Cách các bạn đi gây sự ở Facebook của người khác cũng nói lên văn hoá của các bạn. Mình phải nói thật là một số bạn rất cố chấp và thiếu sự tự trọng. Là mẹ, mình nhất định sẽ bảo vệ mình và các con của mình", nữ ca sĩ bức xúc.