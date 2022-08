Bị chỉ trích 'chê cá Việt Nam để khen cá Hàn Quốc', Tiktoker xin lỗi

Ồn ào này xuất phát từ một phát ngôn của Tiktoker Gói Mang Về tại buổi họp báo do KTO - Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức nhằm ra mắt chiến dịch quảng bá du lịch nước này. Chia sẻ cảm nhận về ẩm thực Hàn Quốc, cô nói "rất ấn tượng về món ăn cá mặt quỷ". Khi ở Việt Nam, do sợ mùi tanh của cá nên cô không thể ăn hết cả con. Còn khi sang Hàn Quốc, có lẽ do cách chế biến nên vị của thịt cá không bị tanh mà khá giống thịt gà nên cô có thể ăn hết toàn bộ.

Một phóng viên lên tiếng góp ý: "Du lịch có rất nhiều điểm, chỗ nào cũng có những cái đẹp, cái hay. Các bạn nói thích cá mặt quỷ, nhưng bạn nói không ăn được cá ở Việt Nam nhưng qua Hàn Quốc ăn được. Nhưng bạn nghĩ xem đường bờ biển của chúng ta dài 3.200 km, vậy những con cá của chúng ta không ngon hay sao? Tại sao các bạn không nói về cách làm cá hay văn hóa ẩm thực, cách nấu nướng người ta như thế nào hoặc bảo dưỡng làm sao để chúng ta học hỏi”.