Bị chê tơi tả, BabyMonster vẫn đánh bại kỷ lục của BlackPink

2NE1 ra mắt vào năm 2009 với bài hát đầu tay Fire. Sau đó nhóm phát hành nhiều ca khúc như I Don't Care, Can't Everybody, Applause, You And I, I’m The Best, Falling In Love, Come Back Home… Hầu hết bài hát của nhóm đều trở thành hit. Hơn hết, họ tạo dựng được bản sắc của một nhóm nhạc nữ mang đậm phong cách YG. Nhóm nhạc thể hiện nét độc đáo riêng, khác biệt hoàn toàn với các nhóm nhạc nữ thời điểm đó.

Sau đó, BlackPink ra mắt và mở rộng thị trường ra nước ngoài. Họ trở thành nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất cả về danh tiếng lẫn thành tích. Bắt đầu với đĩa đơn đầu tay SQUARE ONE bao gồm 2 ca khúc chủ đề Whistle và Boombayah, BlackPink tiếp tục chinh phục khán giả với Playing with Fire, As If It's Your Last, DDU-DU DDU-DU, Kill This Love hay Shut Down.

Theo Newsen, BlackPink đã làm rung chuyển các bảng xếp hạng với mỗi lần phát hành ca khúc, chứng minh họ là hiện tượng toàn cầu. Nhóm cũng lập kỷ lục là nhóm nhạc nữ Kpop thu hút lượng khán giả lớn nhất trong tour diễn (1,8 triệu).

Theo Tiền Phong