Bị chê thiếu lửa, nói tiếng Anh kém khi thi lại Hoa hậu, Kỳ Duyên nói gì?

AI có vai trò quan trọng trong bảo vệ an ninh mạng, nhưng tội phạm công nghệ cũng có thể dùng AI để tấn công mạng với thủ đoạn rất tinh vi. Đó là nội dung được chia sẻ tại Hội thảo An toàn thông tin khu vực phía Nam 2024 do Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp với Hội An toàn thông tin Việt Nam tổ chức ngày 23/8.