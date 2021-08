Bị chê giá cao, nhiều siêu thị ở TP.HCM sửa combo 'đi chợ hộ'

Thiết kế các combo hàng thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân, hạn chế mỗi người dân đặt một đơn hàng khác nhau gây chậm trễ xử lý. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 25/8, MM Mega Market cũng vừa cập nhật thêm 2 combo so với 4 gói combo như trước đó. Theo đó, siêu thị này có các combo kết hợp rau củ, thịt cá với mức giá từ 150.000-500.000 đồng. Ngoài ra, mỗi siêu thị còn cung cấp thêm danh sách hàng hóa cho mỗi phường nhằm tạo đa dạng trong việc lựa chọn cho người dân. Danh sách hàng hóa sẽ thay đổi và được cập nhật cho chính quyền địa phương theo ngày.



Đại diện siêu thị Satra cũng cho biết đơn vị cung cấp sẵn các combo để người dân tham khảo. Gói hàng nào phù hợp túi tiền thì người dân mua. Người dân cũng có thể phản ánh thắc mắc của mình về sản phẩm, chất lượng hàng hóa để siêu thị kịp thời điều chỉnh phù hợp.



Người dân được lựa chọn thêm ngoài combo



Tại siêu thị Satra Phạm Hùng (huyện Bình Chánh), siêu thị xây dựng 12 combo, trong đó thấp nhất có combo rau củ từ 55.000 đồng, cao nhất là combo thịt, hải sản 390.000 đồng. Trong cùng một danh mục hàng hóa, siêu thị xây dựng theo các mức giá khác nhau.



Chẳng hạn, mặt hàng rau củ có 4 combo với 4 mức giá 55.000, 65.000, 130.000, 130.000 để người dân lựa chọn tùy theo nhu cầu, khả năng tài chính. Với combo rau củ giá 130.000 đồng sẽ bao gồm cà chua, dưa leo Vietgap, khoai lang, bí đao, rau lá, mỗi loại 1 kg.



Để đáp ứng nhu cầu đặt hàng của người dân, các siêu thị cùng các chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi cũng linh động thiết kế thêm các danh sách hàng hóa để người dân lựa chọn.

Đi kèm các combo là danh sách hàng hóa tự chọn. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo đó, các siêu thị, cửa hàng Satrafoods cũng phục vụ các sản phẩm tự chọn như: Thịt, cá, sữa, nước tương, mắm muối, đường, tiêu, hành tỏi ớt, bột nêm... đến các loại hóa mỹ phẩm như: Nước rửa chén, nước giặt, bột giặt, giấy, băng vệ sinh…



Tương tự, bên cạnh xây dựng combo rau củ, thịt, cá, đồ khô, hóa mỹ phẩm, Saigon Co.op cũng cho phép người dùng đặt thêm các loại hàng hóa theo nhu cầu, kể cả bỉm, sữa, băng vệ sinh, đồ dùng thiết yếu cá nhân...



Aeon Việt Nam cũng cho biết đối với nhiều trường hợp đặc biệt cần mua thêm, siêu thị cũng sẽ nhận thông tin từ các phường và tổ dân phố để hỗ trợ thêm một số mặt hàng ngoài combo.



Ngày 25/8, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết hiện nay hệ thống phân phối trực tiếp cung ứng hàng hóa cho người dân là các hệ thống phân phối hiện đại, đã tham gia bình ổn thị trường. Các đơn vị này cũng có sự cạnh tranh giá cả, nên việc giá cả hàng hóa tăng bất thường gần như không có.



Theo ông Phương, người dân cho rằng giá combo hàng hóa cao, có thể là do giá tổ chức các combo còn cao so với thu nhập người dân. Chính vì vậy, Sở Công Thương đã đề nghị các siêu thị tổ chức đa dạng các combo từ 100.000-500.000 đồng, phục vụ nhu cầu khác nhau của các hộ gia đình.



Còn việc thống nhất giá combo, Phó giám đốc Sở thừa nhận khá khó khăn, do mỗi hệ thống phân phối có nhà cung ứng và nguồn hàng khác nhau. "Sở Công Thương chỉ đề nghị cung cấp các mặt hàng cần thiết nhất, tùy theo đặc điểm của mỗi nhà cung cấp thiết kế combo. Nếu vẫn còn khó khăn thì Sở sẽ có kiến nghị, nghiên cứu, điều chỉnh", ông Phương nhấn mạnh.