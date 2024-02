Bị chê diễn lố bên chồng, Jennifer Lopez nói: 'Chúng tôi sống thế đấy'

"Tôi không biết tại sao nhưng tôi luôn cảm thấy có chút lo ngại cho mối quan hệ này. Tôi thành thực mong muốn Jen và Ben sẽ gắn bó bền lâu, nhưng tôi cũng luôn cảm thấy cặp đôi này thể hiện quá nhiều, như thể họ đang muốn chứng minh điều gì đó, thay vì thực sự sống và tận hưởng mối quan hệ của mình. Ảnh chụp cặp đôi này tại các sự kiện luôn cho thấy họ hôn nhau say đắm, ôm nhau tình tứ", Jane Fonda chia sẻ trong bộ phim tài liệu The Greatest Love Story Never Told xoay quanh đời tư và sự nghiệp của Lopez.



Jennifer Lopez và nữ diễn viên tiền bối, Jane Fonda (Ảnh: Daily Mail).

Trước sự gợi nhắc này, Lopez giải thích: "Không có chuyện gì xảy ra cả. Anh ấy có gương mặt như vậy. Điều ấy đã trở thành một nét quen thuộc khá hài hước của anh ấy trong mắt công chúng".

Lopez đang trong một giai đoạn hoạt động tích cực trong sự nghiệp. Cô chuẩn bị cho ra mắt album thứ 9 có tên This Is Me … Now. Đồng hành với album âm nhạc là bộ phim điện ảnh This Is Me … Now: A Love Story.

Lopez còn thực hiện bộ phim tài liệu The Greatest Love Story Never Told xoay quanh quá trình cô thực hiện album âm nhạc và bộ phim điện ảnh. Chủ đề tình yêu sẽ xuất hiện xuyên suốt trong các sản phẩm nghệ thuật mà Lopez sắp tung ra.

Các sản phẩm này đều lấy cảm hứng từ chuyện tình cảm của Lopez, về việc cô tái hợp với nam diễn viên Ben Affleck ở thời điểm gần 20 năm sau khi cặp đôi hủy hôn hồi năm 2003. Nữ diễn viên Jane Fonda sẽ xuất hiện trong bộ phim điện ảnh This Is Me … Now: A Love Story.



Jennifer Lopez được ngưỡng mộ vì duy trì phong độ ấn tượng ở tuổi ngũ tuần (Ảnh: Daily Mail).