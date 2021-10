Bị chê béo trên truyền hình, Kỳ Duyên quyết tâm giảm cân kỳ công

Trên kênh cá nhân, Kỳ Duyên đã chia sẻ về hành trình giảm cân sau khi người đẹp gặp nhiều ý kiến trái chiều vì thân hình kém thon gọn. Thậm chí, bố mẹ Kỳ Duyên cũng nói với con gái rằng cô đã béo lên.

Cụ thể, hơn 4 tháng giãn cách xã hội vì dịch bệnh, thay vì tăng cân do ở nhà quá lâu, Hoa hậu Kỳ Duyên lại giữ được thân hình thon gọn, khoẻ khoắn đáng mơ ước. Theo Kỳ Duyên, cô đã giảm được 5 kg chỉ trong vòng 1 tháng mà không áp dụng bất kỳ phương pháp giảm cân detox nào.

"Lý do giảm cân trong thời điểm này là vì lúc giãn cách ở nhà Duyên xem lại những hình ảnh cũ rất nhiều, từ năm 2017 đến nay. Và Duyên thấy lúc đó so với bây giờ Duyên có da có thịt hơn, có sức sống hơn. Nhưng bản thân Duyên đến thời điểm bây giờ lại muốn lấy lại vóc dáng mảnh mai so với trước đây nên Duyên quyết tâm giảm cân. Cách Duyên giảm cân ở nhà đều tự nhiên hết, không nhờ phương pháp detox nào mà chỉ thay đổi chế độ ăn uống và tập luyện", Kỳ Duyên chia sẻ.