Bị CĐV Liverpool ném tiền xu, HLV Guardiola nói luôn một câu 'khó đỡ'

Phút 53, Phil Foden đánh đầu tung lưới Liverpool mở tỷ số cho Man City. Tuy nhiên, trọng tài Anthony Taylor quyết định từ chối bàn thắng của đội khách. Lý do là vì Erling Haaland đã phạm lỗi với Fabinho ở tình huống trước đó.



Bên ngoài đường piste, HLV Guardiola phản ứng quyết liệt với trọng tài. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã thốt lên "Đây là Anfield", ám chỉ Liverpool được thiên vị vì chơi trên sân nhà. Ngay sau đó, CĐV Liverpool đã ném tiền xu về phía Guardiola. Hơn 20 phút sau, Salah ghi bàn thắng duy nhất giúp Liverpool giành trọn 3 điểm.



Nói về sự cố này, HLV Guardiola buông một câu hài hước: "Đám đông cố gắng ném đồng xu nhưng không trúng vào người tôi. Hi vọng lần sau họ sẽ ném chính xác hơn".



Đại diện CLB Liverpool cũng đã có phản ứng sau khi nhận thông tin HLV Guardiola bị ném vật thể lạ vào người. Người phát ngôn CLB cho biết: “Chúng tôi đã nhận báo cáo về việc vật thể nào đó bị ném vào khu vực kỹ thuật Man City hôm nay. Đây là hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ xem lại camera an ninh và những người nào có hành vi nêu trên sẽ bị cấm đến sân Anfield suốt đời".



Kể từ tháng 8 năm 2021, Man City mới để thua 1 trận sân khách tại Ngoại hạng Anh. Thất bại trước Liverpool ở trận đó cũng chấm dứt chuỗi trận bất bại trên sân khách nhiều nhất trong lịch sử Man City ở giải đấu (22 trận). Đây là chuỗi trận bất bại dài thứ 4 trên sân khách trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.