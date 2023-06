Bị cắt điện triền miên, doanh nghiệp kêu thiệt hại tiền tỷ

Phản ánh với VTC News, anh Lê Chí Dũng, giám đốc doanh nghiệp bao bì tại Km30, quốc lộ 5A thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên cho biết, mấy ngày qua, hoạt động của công ty gần như tê liệt do tình trạng thiếu điện liên tục.

Theo anh Dũng, chưa có năm nào việc cắt điện lại xảy ra thường xuyên như năm nay. “Cả dàn máy móc đang chạy, công nhân đang vào ca tập trung làm việc thì mất điện. Thiệt hại không chỉ ở việc các sản phẩm dở dang phải bỏ đi mà máy móc bị ngắt điện bất ngờ cũng nguy cơ bị hỏng hóc, ngừng hoạt động. Việc sửa chữa máy móc mỗi lần bị hỏng trong hoàn cảnh này có thể lên đến hàng trăm triệu. Sản phẩm đang làm dở chưa thể hoàn thành cũng phải bỏ đi vì không dùng được. Sau COVID-19, doanh nghiệp chật vật tìm đơn hàng. Nay có được đơn hàng thì lại có nguy cơ bị chậm, hoãn trả đơn hàng cho đối tác do tình trạng thiếu điện để hoạt động, khó khăn càng bị nhân 3, nhân 5”, anh nói.

“Giờ đây, đối tác thì giục mà công nhân cứ phải “ngồi chơi” vì không có điện để vận hàng máy móc. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị nhưng phía điện lực chưa có câu trả lời”, anh Dũng cho biết thêm.

Mất điện kéo dài khiến hoạt động của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. (Ảnh minh họa)

Trầm trọng hơn, chị Phạm Thị Thùy, Giám đốc nhà máy Bánh gạo One One (thuộc Công ty Cổ phần New Rice) cũng tại khu vực Km30 - Quốc lộ 5A, cho biết, thiệt hại mỗi ngày mà doanh nghiệp đang phải hứng chịu lên đến hàng tỉ đồng. Nếu tính trạng mất điện kéo dài, con số này tiếp tục được nhân lên.