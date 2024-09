Bị cáo Trương Mỹ Lan đòi 1.000 tỷ đồng từ ông chủ công ty địa ốc Thủ Thiêm

Bà Trương Mỹ Lan khai có cho Tổng giám đốc Công ty địa ốc Thủ Thiêm mượn 1.000 tỷ đồng và khẳng định đây là tiền riêng, không phải của SCB. Bà Lan mong muốn thu hồi lại khoản này để khắc phục hậu quả. Chiều nay (30/9), phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi, làm rõ các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ của các bị cáo và các quyền tài sản của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trả lời HĐXX về giao dịch đặt cọc 5 tỷ đồng để mua nhà đất ở phường Vĩnh Long (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), bị cáo Trương Huệ Vân khai định mua để tặng mẹ vì mẹ bị cáo quê ở Long Xuyên. Tuy nhiên, vừa đặt cọc xong thì bị cáo bị bắt và bên bán muốn giữ luôn phần đặt cọc này. Bị cáo Vân khai, số tiền này là tiền tích lũy riêng, bị cáo mong muốn nhận lại để khắc phục hậu quả. Liên quan tới 2 dự án ở Khu đô thị phát triển An Phú TPHCM (TP Thủ Đức) do Công ty CP địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư, bà Lan khai có cho ông Nguyễn Văn Liêm (Tổng giám đốc Công ty địa ốc Thủ Thiêm) mượn 1.000 tỷ đồng. Bà Lan khẳng định đây là tiền riêng của bị cáo chứ không phải của SCB và bị cáo cho ông Liêm mượn, không phải là nguồn đầu tư cho dự án. Cũng theo bà Lan, bà mượn rồi sẽ đi tìm nhà đầu tư, giới thiệu cho ông Liêm bán dự án để thu hồi lại số tiền và kiếm thêm lãi. Hiện ông Liêm chưa hoàn trả số tiền này, bà Lan mong muốn thu hồi lại để khắc phục hậu quả. Liên quan đến giao dịch vay mượn này, bị cáo Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), khai có cùng bà Lan tham gia cuộc họp và trong cuộc họp này, ông Hồ Quốc Minh (hiện đã xuất cảnh đi nước ngoài) đã giới thiệu về dự án Khu đô thị phát triển An Phú TPHCM cho bà Lan. Bị cáo Hoàng cho rằng dự án này rất tốt nhưng chưa đủ pháp lý nên không thế chấp tại ngân hàng được. Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VD Sau đó, bị cáo thấy bà Lan rút 1.000 tỷ đồng từ Ngân hàng SCB giao cho ông Liêm. “Bị cáo chỉ biết là tiền của chị Lan nhưng nguồn gốc như thế nào bị cáo không rõ”, bị cáo Hoàng khai. Về khoản nợ 500 tỷ đồng liên quan đến Công ty CP Lavifood, bà Lan trình bày, thời điểm đó là 29 Tết, ông Lê Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Lavifood) có gọi cho bà trình bày về việc ông Phạm Ngô Quốc Thắng (Tổng giám đốc Công ty Lavifood) thiếu nợ 500 tỷ đồng bên Campuchia, nếu không có tiền thì ông Thắng sẽ bị giết chết. Ông Thành nhờ bà Lan cứu ông Thắng. “Bị cáo nghĩ làm phước cứu người, không lẽ vì 500 tỷ đồng mà mất một mạng người, lúc này đã là 29 Tết, không còn ngân hàng nào làm việc nên đã huy động hết anh em ở trong Nam, ngoài Bắc để vay 500 tỷ đồng đưa cho anh Thành đi cứu Thắng ra”, bà Lan trình bày. Bà Lan mong muốn tòa giải tỏa kê biên bất động sản của Lavifood để thu hồi khoản nợ trả cho Ngân hàng Vietinbank và trả cho bị cáo. Tuy nhiên, bà Lan cho rằng tài sản của công ty này không đáng là bao, không có khả năng để trả nợ cho mình. “Nếu họ không có tiền trả cho bị cáo coi như bị cáo đi làm từ thiện”, bà Lan nói.