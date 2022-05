Bị can thứ 6 ở “Tịnh thất Bồng Lai” và những ồn ào quanh việc tìm kiếm Diễm My

Lê Thanh Nhị Nguyên là bị can thứ 6 ở "Tịnh thất Bồng Lai" bị khởi tố về hành vi nêu trên. Trong đó, 5 bị can đã bị bắt tạm giam.

Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân, xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" - còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Theo đó, vào năm 2019, dư luận ở Long An "dậy sóng" vì hàng trăm người kéo đến "Tịnh thất Bồng Lai" ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để tìm Diễm My. Cuộc "giải cứu" cô gái này đã biến thành ẩu đả giữa nhóm của ông Võ Văn Thắng (cha ruột Diễm My) và nhóm sinh sống ở "Tịnh thất Bồng Lai" do ông Lê Tùng Vân đứng đầu.

Theo ông Thắng, Diễm My từ nhỏ sinh sống cùng gia đình ở TP.HCM. Diễm My ngoan hiền, thông minh nên vợ chồng ông đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô. Tuy vậy, từ năm 2019, Diễm My bất ngờ bỏ nhà đi, chặn mọi liên hệ với gia đình.

Hình ảnh ẩu đả trước đó xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai"