Bị can Nguyễn Phương Hằng xin được tại ngoại để điều trị bệnh

Ngày 6/9, sau khi Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, CQĐT Công an TP.HCM đã gia hạn tạm giam thêm 1 tháng 27 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.

Thời hạn tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng tương ứng với thời hạn điều tra bổ sung (không quá 2 tháng), được tính từ ngày CQĐT nhận lại hồ sơ vụ án và yêu cầu điều tra bổ sung từ Viện KSND TP.HCM.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng từ ngày 24/3. Đến ngày 21/6, bị can Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng.