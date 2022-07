Bị can cuối cùng trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai ra đầu thú

Ngày 28/7, thông tin từ Công an Long An, bị can Lê Thu Vân (em ruột bị can Lê Tùng Vân, quê quán phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) - bị can cuối cùng trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai đang bị truy nã ra đầu thú tại Công an phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Hiện Công an tỉnh Long An đã có mặt tại TP.HCM để tiếp nhận, di lý bị can Lê Thu Vân về địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.