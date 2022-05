Bị can Cao Thị Cúc giữ vai trò cầm đầu cùng với bị can Lê Tùng Vân vụ "Tịnh thất Bồng Lai"

Bà Cao Thị Cúc có vai trò gì trong vụ " Tịnh thất Bồng Lai "?

Ngày 16/5, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết đang hoàn tất hồ sơ vụ án liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" để truy tố các bị can theo đúng quy định pháp luật.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bị can Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ sở hữu và ngụ tại 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) có vai trò đặc biệt tại "Tịnh thất Bồng Lai". Nhiệm vụ của bị can Cúc là quản lý tất cả tài chính, thu chi cho bị can Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm.

Liên quan đến bị can Cao Thị Cúc, báo Thanh niên dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An cho biết, một số thông tin dư luận cho rằng bị can Cao Thị Cúc bị khởi tố do giữ vai trò đồng phạm giản đơn trong các hoạt động vi phạm luật hình sự của nhóm “Tịnh thất Bồng Lai” là chưa chính xác. Cơ quan ANĐT xác định bị can Cao Thị Cúc giữ vai trò cầm đầu nhóm “Tịnh thất Bồng Lai” cùng với bị can Lê Tùng Vân.