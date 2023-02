Bị bố chồng dọa đuổi ra khỏi nhà, con dâu bình tĩnh đưa ra tờ giấy khiến ông choáng váng

Bố chồng luôn bênh vực con trai, chèn ép con dâu. (Ảnh minh họa)

Cách đây một tuần, nhân việc chồng tôi say rượu, tôi mới sang nói chuyện với bố mẹ chồng để khuyên nhủ con trai. Tưởng được hỗ trợ, nào ngờ bố chồng tôi đùng đùng nổi giận quát tháo: "Cô đừng có mà hỗn láo can thiệp vào chuyện làm ăn của chồng. Con trai tôi nó đi ăn đi uống ngoại giao, tiếp khách chứ có chơi bời như cô đâu mà kêu than. Lấy chồng đẹp trai, cưới xong có nhà ngay còn đòi hỏi gì nữa. Không chịu được thì mời cô ra khỏi nhà này. Buông tha cho con trai tôi đi, để nó lấy vợ khác".

Bị dồn nén bấy lâu nay nên nghe bố chồng nói vậy, tôi cũng đáp trả: "Sao bố cứ bênh anh ấy một cách vô lý như thế, chả trách anh ấy cứ rượu chè, cờ bạc suốt. Cả tuần, có ngày nào mà không rượu chè không bố? Con cũng nói luôn chuyện này, chồng con nợ nần nhiều lắm có khi phải bán nhà trả nợ. Con đang xin tiền bố mẹ, các anh các chị nhà con để trả nợ giúp anh ấy. Bố muốn anh ấy lấy vợ khác thì con mặc kệ vậy".