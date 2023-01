Bị 'bế' lên đồn, 2 tên cướp vẫn chê nhau thiếu chuyên nghiệp

Cụ thể, do bực tức vì đồng bọn phối hợp không ăn ý để bị bắt nên khi về đến trụ sở công an, một đối tượng vẫn thản nhiên xin cán bộ công an nói vài điều với đồng bọn.

Qua làm việc, 2 tên trộm này được xác định là Phạm Văn Thắng (54 tuổi, ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - người nói câu trên và Cao Hữu Hùng (55 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội)

VTV cho biết thêm, có nhiều kinh nghiệm trong việc dàn cảnh trộm cắp, các đối tượng này chuẩn bị chu đáo đến mức thay cả vành đúc nguyên bản của bánh trước chiếc xe tay ga thành vành nan hoa, cho dễ móc vào xe của nạn nhân.

Một điểm đặc trưng khác của băng nhóm này, trên hộc để đồ của các phương tiện gây án, các đối tượng luôn để một con dao bầu.