Bí ẩn trong thùng mỹ phẩm vận chuyển đến chung cư hạng sang

“Nghi vấn có ma túy được ngụy trang trong những chai dầu gội đầu, kem chăm sóc da càng tăng lên và chúng tôi tin vào nhận định của mình”, trung tá Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng Công an phường Phú Diễn, nhớ lại.

Đại úy Nguyễn Văn Thành - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Bắc Từ Liêm, cho biết: “Chúng tôi nhận được tin báo của quần chúng về những thùng hàng không bình thường nên đã bố trí trinh sát phối hợp cùng CAP Phú Diễn mật phục tại tòa nhà để tìm ra điểm nghi vấn”.

Cuối tháng 9/2022, cảnh sát khu vực CAP Phú Diễn báo cáo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) về việc tại tòa nhà R3, chung cư Goldmark City, xuất hiện những thùng hàng hóa nghi bên trong là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, đề nghị cử Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp làm rõ. Liền sau đó, dư luận nhân dân cũng có thông tin những thùng hàng hóa mỹ phẩm này có dấu hiệu khác thường. Công tác tuyên truyền về Phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc lúc này đã phát huy tác dụng.

Người phụ nữ trong hình dạng đàn ông

Nhiều ngày sau đó, lực lượng công an đã theo dõi, mật phục tại khu nhà này. Khoảng 9h30 ngày 11/1/2023, khi những thùng hàng được vận chuyển đến tòa nhà R3, tổ công tác Công an phường Phú Diễn đang làm nhiệm vụ tại đây đã thông báo cho Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy để phối hợp kiểm tra hành chính.

Một người đàn ông cư trú tại chung cư xuống nhận 9 thùng hàng từ công ty chuyển phát nhanh, sau đó thuê xe vận chuyển xuống tầng hầm để sử dụng thang máy đưa lên nhà. Đúng vào thời điểm 9 thùng hàng chuẩn bị được đưa vào thang máy, lực lượng công an bất ngờ xuất hiện. Lúc này, người đàn ông vẫn rất tự tin, chỉ đến khi đại úy Nguyễn Văn Thành cầm một lọ dầu gội đầu, sắc mặt anh ta mới chuyển màu.

Nguyễn Thị Ninh và tang vật vụ án.



Nhiều viên nén nghi là ma túy đã được tìm thấy trong 9 thùng carton. Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong hàng hóa và đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ. Tại thời điểm lực lượng công an đang làm việc, một nam thanh niên lảng vảng tại đây. Khi bị lực lượng công an kiểm tra, người này khai tên là Trần Minh Hiếu (SN 1994, trú tại xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), có mối quan hệ quen biết với Trần Quốc Toản, người vừa nhận 9 thùng carton ma túy.

Qua đấu tranh, các điều tra viên xác định Trần Quốc Toản khai báo gian dối nhằm đối phó với cơ quan công an. Thực tế Toản là nữ giới, có tên là Nguyễn Thị Ninh (trú tại xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). Mở niêm phong 9 thùng carton, trinh sát phát hiện bên trong có 12 hộp nhựa chứa tinh thể màu trắng và 36 lọ nhựa chứa viên nén màu hồng.