Bí ẩn tờ giấy Khánh Vy cầm khi làm MC 'Đường Lên Đỉnh Olympia'

Vượt qua những nghi ngờ, Khánh Vy vừa có màn "debut" vô cùng thành công tại Đường Lên Đỉnh Olympia. Giọng nói truyền cảm, nụ cười sáng bừng sân khấu và cả nguồn năng lượng Gen Z dồi dào ở Khánh Vy nữa, tất cả đã tạo ra một nữ MC mới được tất cả công nhận.



Đang trên đà được quan tâm, những thông tin bên lề liên quan đến lần đầu tiên "cầm trịch" chương trình có thời gian lên sóng dài nhất VTV này của Khánh Vy cũng thu hút nhiều sự chú ý hơn hẳn.



Mới đây, netizen còn soi ra một chi tiết thú vị là cùng dẫn dắt chương trình, nhưng trong khi trên tay MC Ngọc Huy luôn cầm theo một tấm bìa có in logo Đường Lên Đỉnh Omlypia thì Khánh Vy lại không hề cầm nó.



Câu hỏi được đặt ra là rốt cuộc Khánh Vy có sở hữu tấm bìa này hay không, nếu có thì tấm bìa đã đi đâu về đâu rồi.

Trong khi MC Ngọc Huy vừa cầm kịch bản vừa cầm tấm bìa in logo chương trình thì tấm bìa của Khánh Vy lại chẳng thấy đâu

Đáp án đã được fanpage chính thức của chương trình giải đáp cách đây ít giờ. Hóa ra MC nào khi lên sóng cũng được phát một tấm bìa cầm tay như vậy hết. Chỉ là thay vì kẹp nó cùng kịch bản thì Khánh Vy lại đem nó làm... giấy nháp mất rồi.



Về phần cô nàng ghi gì trên tờ "giấy nháp" đặc biệt này cũng được fanpage tiết lộ luôn. Có vẻ như lần đầu cầm trịch một chương trình lớn thế này nên một cô nàng tự tin như Khánh Vy vẫn không giấu nổi sự hồi hộp, căng thẳng.



Bởi thế nên, cô nàng đã tự ghi những dòng cổ vũ mình như: "You can do it!" (Mình làm được mà!) rồi "Cố lên, Khánh Vy!". Động viên bản thân chán rồi thì Khánh Vy chuyển sang tập ký tên và nháp cả dữ kiện câu hỏi của chương trình luôn.