Bí ẩn những xác chết lộ ra dưới lòng hồ cạn nước ở Mỹ

Ở miền Tây nước Mỹ, hồ chứa nhân tạo lớn thứ hai đã giảm xuống mức thấp nhất lịch sử do hạn hán. Khi nước rút đi, những bí mật đen tối đang nổi lên mặt nước sau khi hai bộ hài cốt người được phát hiện gần đây.

Thi thể đầu tiên, được phát hiện vào ngày 1/5, có khả năng là một nạn nhân bị sát hại chết do vết thương do đạn bắn "vào khoảng giữa những năm 70 đến đầu những năm 80, dựa trên quần áo và giày dép mà nạn nhân được tìm thấy", theo một thông cáo mới từ Cảnh sát Thủ đô Las Vegas. Các nhà điều tra đang xem xét liệu cái chết có liên quan đến Mafia hay không, Trung úy Ray Spencer, thám tử giết người nói với New York Times.