Bí ẩn hồ sơ bị mất vụ cựu đại tá Phùng Anh Lê nhận hối lộ

Đến ngày 1/1/2021, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an Hà Nội, ông Mai Trọng Thắng (Trưởng Công an quận Tây Hồ) yêu cầu ông Phạm Quý Hải (Phó Trưởng Công an quận, người ký Quyết định tạm giữ số 247 ngày 22/9/2016 đối với Nguyễn Hữu Tài), bị cáo Châu, bị cáo Vũ Công Ngọc (Phó đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ), ông Hùng và một người khác đến phòng làm việc của ông Thắng để rà soát thông tin vụ việc.

Theo lời khai của ông Phan Tất Hùng và bị cáo Ngọc, tại buổi làm việc này, ông Hùng đã tìm thấy hồ sơ vụ việc trong tủ cá nhân. Hồ sơ có các tài liệu như: Quyết định tạm giữ đối với Tài; lời khai của Tài và của nhân chứng; đơn đầu thú của Tài; báo cáo bắt giữ….

Ông Hùng đã mang hồ sơ đến phòng làm việc của ông Thắng để mọi người cùng xem. Sau đó, ông Hùng để hồ sơ lại trên bàn họp trong phòng làm việc của ông Mai Trọng Thắng.

Các ông Mai Trọng Thắng, Phạm Quý Hải và Nguyễn Đức Châu khai không biết và không đọc hồ sơ vụ việc này tại phòng ông Thắng. Đến nay, Công an quận Tây Hồ vẫn chưa cung cấp được hồ sơ.