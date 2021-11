Bí ẩn bộ xương khô trong căn nhà vắng (Phần cuối): Kẻ giết người ranh ma

Người bạn bí ẩn



Cả miền Bắc có hàng chục tỉnh thường xuyên tổ chức các hội chợ nên đây là nơi anh H có mặt để buôn bán và chắc chắn, nạn nhân sẽ phát sinh nhiều mối quan hệ từ công việc này. Các trinh sát Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu lần theo hướng điều tra ấy. Quá trình tìm hiểu, Ban chuyên án nắm được thông tin, anh H có 2 người bạn khá thân, 1 nam, 1 nữ.



Tiến hành mời làm việc, hai người này nhanh chóng được loại ra khỏi "vòng nghi vấn" bởi những chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng. Người bạn nam giới của anh H cho biết, cách đây mấy tháng, anh này cố gắng liên lạc với nạn nhân nhưng không có phản hồi. Do sốt ruột, anh đã tìm về Vĩnh Yên thì thấy nhà khóa cửa, hỏi hàng xóm họ đều nói lâu không thấy anh H đâu. Kể từ đó, người bạn này không còn nghe thông tin gì về nạn nhân nữa.



Tuy nhiên, trong lời khai với cơ quan điều tra, hai người bạn đã cung cấp 1 thông tin vô cùng giá trị. Thông tin này là về một mối quan hệ khác của anh H, có thể nói rất thân thiết.



Tập trung vào chi tiết được cung cấp, các trinh sát phát hiện, anh H trong quá trình đi làm hội chợ đã quen với một người tên là Lường Văn Dư (quê Hà Giang). Hai người đã có quãng thời gian thân thiết, coi nhau như anh em. Từ đây, các mũi trinh sát được cử đi Hà Giang để xác minh nhân thân thanh niên có tên Dư.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án (ảnh tư liệu)

Bất minh



Mối quan hệ của anh H với Dư còn được bà T mẹ nạn nhân khẳng định. Bà T cho biết, thời gian trước, anh H kể có chơi với một người bạn tên Dư và bà cũng đã từng nói chuyện qua điện thoại với thanh niên này.



Vào thời điểm vụ án xảy ra, bà T gọi điện cho anh H nhiều lần nhưng không được. Ban đầu bà nghĩ, con trai đi làm ăn, có thể bận rộn quá nên không nghe máy. Thế nhưng liên tiếp nhiều ngày, rồi cả tuần sau đó, anh H vẫn "bặt vô âm tín" khiến bà T "đứng ngồi không yên".



Do được cho số điện thoại từ trước nên bà T có gọi Dư. Dư cho hay anh H đã đi Trung Quốc làm ăn, hẹn 2 tháng thì về. Bà T có xin số điện thoại mới của con trai qua Dư, nhưng thanh niên này khất lần, không nói gì.



Thời gian sau đó, bà T tiếp tục gọi Dư, hỏi thăm tình hình anh H, Dư lại bảo anh H nói sẽ đi một thời gian dài, chưa biết khi nào về. Dư còn hỏi vay bà T số tiền 2 triệu để làm ăn, nhưng bà T nói không có tiền.



Chỉ ít ngày sau đó, bà T nhận được cuộc điện thoại của Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo phát hiện ra 1 thi thể trong nhà mình. Mặc dù thời điểm đó, phía công an chưa xác định được cái xác ấy là ai, nhưng với linh cảm, bà T dường như đã nhận ra "điểm xấu" với con trai mình.



Lời khai của những người quen và gia đình anh H đã khiến các trinh sát được củng cố niềm tin rằng Dư chính là manh mối quan trọng nhất của vụ án. Khi xác minh người thanh niên này, lập tức các anh nhận thấy nhiều điểm bất minh.



Gã "cô hồn"



Với thông tin ban đầu khá ít ỏi, các trinh sát Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Giang lần tìm Dư. Sau một thời gian, các anh làm rõ, đối tượng Dư là Lương Văn Dư (SN 1998, trú tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang).



Dư lâu nay cũng hành nghề bán hàng tại các hội chợ. Tuy chưa có tiền án, tiền sự nhưng Dư lại "máu mê" cờ bạc và thường xuyên lâm vào cảnh túng tiền. Dư chơi thân với anh H được một thời gian.



Sau khi anh H bị sát hại, trên trang facebook của Dư xuất hiện nhiều điểm rất đáng nghi. Trong đó, Dư có đăng 1 bức ảnh chụp cục tiền loại mệnh giá 500 nghìn đồng. Một người làm công việc đơn giản, thu nhập thấp, lại ham chơi bời như Dư thì số tiền lớn ấy có từ đâu? Do làm ăn buôn bán hay phạm tội?