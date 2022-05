Bí ẩn bên trong quán karaoke ven quốc lộ ở Nghệ An

Ngày 14/5/, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm hoạt động mại dâm và chứa chấp sử dụng chất ma túy núp bóng cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Tụ điểm mại dâm và ma tuý "núp bóng" vừa bị triệt xoá.

Theo đó sau một thời gian điều tra, xác minh, rạng sáng 12/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Nghi Lộc tổ chức triệt phá tụ điểm hoạt động mại dâm và chứa chấp sử dụng chất ma túy núp bóng cơ sở kinh doanh karaoke tại nhà nghỉ Hạnh Hiền do Trần Thị Hiền (SN 1969), trú tại xóm Kim Mỹ, xã Nghi Ân, thành phố Vinh làm chủ.