Beyoncé đi vào lịch sử Grammy 2023 khi kẹt xe đến trễ

Sau khi nữ ca sĩ Break My Soul giành giải Best R&B Song, Terius Nash và Nile Rodgers đã thay mặt cô nhận giải khi chương trình đã diễn ra được nửa giờ. Host Grammy Trevor Noah giải thích: “Thật đấy, Beyoncé đang trên đường đến. Mặt trái của việc tổ chức lễ trao giải Grammy ở LA là mọi người đều có thể có mặt ở đây, mặt trái của việc tổ chức lễ trao giải Grammy ở LA là giao thông.”

Taylor Swift và Adele trượt Big 4

Grammy 2023 là lần hiếm hoi Taylor Swift và Adele "vô duyên" với các giải thưởng thuộc "Big 4" (4 giải quan trọng nhất). Taylor Swift được đề cử 4 giải, nhưng cuối cùng chỉ chiến thắng một giải Best Music Video cho mv All Too Well (10 Minute Version).



Taylor Swift là tâm điểm thảm đỏ Grammy năm nay

Việc All Too Well (10 Minute Version) trượt giải Song of the year khiến các fan của Taylor rất tiếc nuối vì đối với nhiều người, đây được coi là một trong những tác phẩm "đậm chất" Taylor nhất.

Tương tự, Adele chỉ nhận về 1 giải dù có đến 7 đề cử tại Grammy năm nay. Giọng ca Hello bỏ qua phần thảm đỏ và xuất hiện thoải mái tại bàn tiệc cùng Lizzo, Beyoncé,...



Adele cho biết mình không quá kỳ vọng về việc thắng giải ở Grammy 2023, trong ảnh là cô chào nam diễn viên Dwayne Johnson



Adele ngồi cùng bàn với Lizzo - người thắng giải Record of The Year

Khi được gọi tên cho giải Best Pop Solo Performance cho Easy On Me, Adele khá xúc động và dành phần lớn thời lượng bài phát biểu cho con trai Angelo Adkins: